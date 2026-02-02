Размер шрифта
Медведев рассказал, зачем стрелял из пушки в сторону Финляндии

Медведев вспомнил, как был артиллеристом и стрелял из гаубицы в финскую сторону
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС рассказал, что в молодости получил специальность артиллериста. Он заявил, что ему довелось стрелять в том числе из гаубицы Д-30, которая до сих пор активно используется российскими войсками.

«Я стрелял из разного оружия. Началось все, когда я получал военную учетную специальность. Я артиллерист по специальности», — сказал политик.

Медведев рассказал, что стрелял из гаубицы Д-30 в сторону финской границы. Однако не из-за конфронтации между государствами, а потому что там находилась часть.

Политик отметил, что и сейчас может стрелять из разного вида оружия, причем по старинке — с использованием прибора управления огнем (ПУО), а не электронных видов определения всех параметров стрельбы.

До этого Медведев заявил, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Зампред Совбеза подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов. Речь идет в том числе о недопущении новых конфликтов, уточнил Медведев.

Ранее Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на ядерную кнопку.
 
