Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на ядерную кнопку

Медведев признался, что став президентом, был бы готов нажать на ядерную кнопку
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС признался, что, став президентом, он морально был бы готов нажать на ядерную кнопку, если придется.

«Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может», — сказал Медведев, добавив, что в противном случае президент должен отказаться от своей должности.

Политик отметил, что есть специальные документы, по которым существует российская ядерная доктрина и развиваются стратегические ядерные силы страны. Он заявил, что «исключать никогда не стоит», что главнокомандующему придется нажать на кнопку. При этом он добавил, что «не дай Бог, чтобы до этого дошло».

В этом же интервью Медведев заявил, что опасность глобальной войны очень велика, и она не снижается. По его словам, сложившаяся в мире ситуация может привести к тому, что в какой-то момент все пойдет по неконтролируемому сценарию.

До этого британское издание Daily Express сообщило, что страны Запада столкнулись с «мрачной реальностью» после появления в арсенале России подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. По мнению журналистов, если президент РФ Владимир Путин нажмет на кнопку, то города от Лондона до Нью-Йорка могут превратиться в пустоши за считанные минуты.

Ранее в США решили построить бункер для богачей с бассейном на случай ядерной войны.
 
