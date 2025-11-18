На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мрачная реальность»: в Британии заявили о предупреждении Путина Западу

DE: страны Запада столкнулись с мрачной реальностью после предупреждения Путина
Гавриил Григоров/РИА Новости

Страны Запада столкнулись с «мрачной реальностью» после появления в арсенале России подводного аппарата «Посейдон». Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Мрачная реальность для Запада заключается в том, что, если Владимир Путин нажмет на кнопку, города от Лондона до Нью-Йорка могут превратиться в пустоши за считанные минуты… Путин представил новую «ужасающую» атомную подводную лодку с носителем комплексов «Посейдон», — говорится в сообщении издания.

Используя это оружие, пишут авторы материала, Россия сможет успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

26 октября, глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой.

Ранее в США заявили, что получили «очередной сигнал» от Путина.

Переговоры о мире на Украине
