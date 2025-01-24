Бункер для богачей на случай ядерной войны построят в США

В США построят бункер для богачей с бассейном на случай ядерной войны

В штате Вирджиния в США построят бункер класса «люкс» на случай ядерной войны. Об этом пишет британская газета The Daily Mail со ссылкой на американскую компанию SAFE.

По данным издания, в США возведут бункер «Судного дня» за $300 млн, в который попадут 625 самых богатых людей мира. Его оборудуют ресторанами и бассейнами, залом для боулинга и стеной для скалолазания. Кроме того, в бункере, согласно проекту, можно будет проверить состояние здоровья с помощью искусственного интеллекта.

Возведут бункер, по предварительным данным, уже в 2026 году относительно недалеко от столицы США. Сооружение получило название Aerie («Орлиное гнездо»). С каждого клиента будут брать $20 млн.

Чем обусловлен выбор расположения для бункера, компания SAFE не раскрыла, но отметила, что это решение никак не связано с напряженной обстановкой в мире. Издание также уточняет, что существуют и другие убежища, подобные «Орлиному гнезду». Некоторые мировые звезды признавались, что строят собственные бункеры на случай ядерной атаки.

Ранее сообщалось, что звезда НФЛ Том Брэди продает особняк за $150 миллионов.