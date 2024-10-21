Глава ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ценит отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

«В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях», — сказал он в ходе переговоров в Кремле.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. По улицам российской столицы шейх передвигается в кортеже в сопровождении мотоколонны. Вечером президент России пригласил иностранного гостя на неформальный ужин в свою резиденцию в Ново-Огарево, расположенную в Подмосковье.

В России глава ОАЭ, помимо личной встречи с Путиным, примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и президента ОАЭ длилась почти до полуночи.