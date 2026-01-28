Захарова: Варшава делает все, чтобы мир забыл о ее связи с Третьим рейхом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала президенту Польши Каролю Навроцкому прочитать статью президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» от 19 июня 2020 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Навроцкий выступил в Международный день памяти жертв Холокоста на памятной церемонии в музее концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Захарова подчеркнула, что Навроцкий в очередной раз грубо исказил предвоенную историю.

«Он (Навроцкий. — «Газета.Ru») вновь повторил лживый тезис о якобы ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которая в итоге привела к трагедии Холокоста», — поделилась Захарова.

Она напомнила о пакте Пилсудского-Гитлера и о соучастии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году, говоря о том, что Варшава делает все, чтобы мир забыл о связях польских деятелей с Третьим рейхом.

28 января депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя слова президента Польши Кароля Навроцкого об ответственности СССР за Вторую мировую, отметил, что Польша несет ответственность за то, что Вторая мировая война стала неизбежной, поскольку именно Варшава категорически отказалась от военного союза между СССР, Великобританией и Францией.

