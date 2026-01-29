Размер шрифта
Датский король посетит Гренландию на фоне притязаний США на остров

Король Дании Фредерик X посетит Гренландию с 19 по 20 февраля
Король Дании Фредерик X в середине февраля посетит Гренландию. Об этом говорится в пресс-релизе датского королевского дома.

В заявлении отмечается, что визит состоится в период с 18 по 20 февраля.

«Ожидается, что король прибудет в гренландскую столицу Нуук <...> 18 февраля», — уточняется в пресс-релизе.

Фредерик X в ходе беседы с журналистами телеканала TV2 заявил, что «с нетерпением ждет» поездки в Гренландию. По словам короля, он чувствует, что жители острова обеспокоены действиями США, и считает необходимым поднять их моральный дух.

29 января газета Politico сообщила, что рейтинг премьер-министра Дании Метте Фредериксен и возглавляемой ею Социал-демократической партии взлетел после угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. По словам журналистов, главу правительства королевства «от политического забвения» спас именно американский лидер. Проведенный институтом Voxmeter опрос показал, что поддержка нынешнего кабинета министров Дании составляет 40,9%. Это самый высокий показатель за последние два года.

Ранее в Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления со стороны США.
 
