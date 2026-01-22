Захарова заявила, что Макрон «прозрел» благодаря своим очкам после выступления в Давосе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление президента Франции Эмманюэля Макрона в Давосе, заявив, что он «прозрел» благодаря своим очкам. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат иронично отозвалась о словах Макрона об отступлении от международного права.

«Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Мне кажется, он их употребил и прозрел», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что, по ее мнению, западные правила сводятся к «праву сильного» и являются проявлением «неоимпериализма».

15 января Макрон появился на публике с красным и воспаленным правым глазом. Президент Франции попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного». В сети вскоре пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. По всей видимости, французский лидер не успел решить к этому времени свои проблемы с глазом.

Ранее офтальмолог назвал возможную причину кровавого глаза Макрона.