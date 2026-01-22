В МИД РФ порекомендовали гражданам пока воздержаться от поездок в Иран

Россиянам рекомендуется отложить поездку до полной нормализации обстановки в Иране. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляцию вели в группе ведомства в соцсети «Вконтакте».

«Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью», — сказала она.

До этого российский президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и дальше предпринимать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, РФ готова содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств.

6 января израильская государственная компания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать Ирану послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику. В материале уточнялось, что премьер-министр Израиля опасается, что Иран может нанести превентивный удар, пытаясь предотвратить возможную атаку.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН рассказал об обстановке в Иране.