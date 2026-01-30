Политолог: переговоры в Абу-Даби — унижение для Европы

Переговоры в Абу-Даби по Украине — большая проблема для Европы, поскольку она теряет свой статус на международной арене. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-востоковед Олег Гущин.

Эксперт отметил, что политический центр постепенно смещается на Ближний Восток. Если раньше серьезные мировые вопросы решались в Швейцарии, Бельгии или Германии, — то теперь обсуждения переместились в Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Для Европы, по его словам, это вдвойне унизительно, поскольку речь идет об урегулировании европейского конфликта. Учитывая его географию, прежде всегда нейтральная Швейцария должна была первой предложить площадку для переговоров, но предпочла стать занять сторону.

«ОАЭ сейчас активно поднимают свой статус, становясь ближневосточной Швейцарией. Они фактически заменяют Швейцарию, потому что та встала в позу: «Ах, русские поступают нехорошо!». А Эмираты говорят: «Ребят, нам все равно. Хотите вести переговоры в уютной, комфортной обстановке, пожалуйста, приезжайте», — резюмировал Гущин.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, на которых стороны обсудили мирный план из 20 пунктов. Диалог должен продолжиться 1 февраля. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что на встрече не будет представителей США, она пройдет на более низком уровне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что осталось решить только территориальный вопрос. Однако прогресс в нем остается ограниченным, подчеркнул он. Издание The Washington Post написало, что для решения территориального вопроса нужна встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее в США спрогнозировали победу России на Украине.