Политика

Помощник Путина назвал главный вопрос в рамках переговоров по Украине

Ушаков заявил, что территориальный вопрос остается главным в диалоге по Украине
Владимир Астапкович/РИА Новости

Территориальный вопрос остается основным в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе интервью для Первого канала заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Территориальный вопрос — самый главный вопрос, но множество вопросов и других осталось на повестке дня», — сказал он.

23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялись первые трехсторонние переговоры России, США и Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, участники встречи обсудили план урегулирования из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом известно, что позиция Киева по территориальному вопросу не претерпела никаких изменений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ожидается, что переговоры по Украине продолжатся 1 февраля. Новая встреча должна пройти в Абу-Даби. Как рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не примут участия в этом раунде переговоров. Несмотря на это, в Кремле выразили уверенность, что Вашингтон продолжит обеспечивать диалог между Москвой и Киевом.

Ранее глава делегации РФ заявил о «грустном» настроении украинцев на переговорах в ОАЭ.
 
