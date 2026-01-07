Медведчук заявил о приближении третьей мировой войны из-за декларации по Украине

Подписанная в Париже декларация о развертывании многонациональных сил на Украине после урегулирования конфликта приблизила мир к третьей мировой войне. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для издания «Другая Украина».

«Декларацию <...> нельзя расценивать иначе как масштабную политическую провокацию, которая поставила задачу не допустить окончания этого конфликта любой ценой, и тем самым привести мир к Третьей мировой войне, создав для этого все предпосылки», — написал политик.

Медведчук добавил, что документ «означает, что мира не будет». По его словам, подобная инициатива «ведет еще к большей конфронтации и реальным угрозам для всего мира».

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта. По словам главы кабмина Польши Дональда Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся только на уровне «черновиков».

7 января Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях».

Ранее во Франции призвали к отставке Макрона.