Во Франции не увидели смысла присоединяться к переговорам по ядерному оружию

МИД Франции объяснил, почему Париж не присоединится к переговорам по вооружениям
Shutterstock

У Франции отсутствует смысл присоединяться к переговорам по сокращению наступательных вооружений, поскольку ее ядерный арсенал не сопоставим с арсеналами России и США. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель французского МИД Паскаль Конфавр, передает РИА Новости.

«В этих условиях Франции нет смысла присоединяться к каким-либо переговорам по контролю за стратегическими вооружениями», — сказал он.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что РФ продолжает ждать ответа от США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает через неделю.

26 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не получала от США каких-либо формализованных предложений по заключению нового соглашения взамен Договора о СНВ.

27 ноября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то и не надо.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, ответили ли США на предложение Влладимира Путина по ДСНВ.
 
