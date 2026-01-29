В Кремле заявили об отсутствии реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву

Песков: реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было

Президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву на переговоры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, не было», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

При этом политолог Константин Блохин выразил мнение, что Зеленский вряд ли согласится на это приглашение Кремля. Эксперт считает, что украинский лидер будет искать самые различные отговорки, чтобы отказать.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что готов встретиться с Путиным в любом формате при условии, если эти контакты приведут к прекращению огня и окончанию конфликта.

5 сентября 2025 года на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что Москва является лучшим местом для встречи РФ и Украины на высшем уровне. Глава государства отметил, что готов гарантировать безопасность Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

Ранее экс-советник офиса президента Украины заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.