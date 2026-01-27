Размер шрифта
Политика

Политолог назвал «настоящей дипломатией» переговоры в Абу-Даби

Политолог Шафир: диалог РФ, США и Украины в ОАЭ является истинной дипломатией
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби — пример подлинной дипломатии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир.

По его словам, после всего, что благодаря американской администрации происходило в Югославии, Северной Африке и на Ближнем Востоке, многие пришли к ошибочному выводу, что настоящая дипломатия — это быстрые и агрессивные шаги. На самом же деле, это долгий и кропотливый процесс, особенно если речь идет о сверхдержавах.

«Это и есть та самая настоящая дипломатия, о которой мы, к сожалению, на какой-то период забыли. И есть очень большая надежда на то, что именно эта самая настоящая дипломатия в какой-то момент и даст конкретный результат, а не просто какие-то очередные декларации, заявления и пресс-релизы, которые ни к чему не приведут».

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Как заявили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

Ранее Дмитриев рассказал, что нужно для заключения мира на Украине.
 
