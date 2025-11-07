На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, если эта встреча приведет к окончанию конфликта. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Если есть встреча, которая точно приведет к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — сказал украинский лидер.

28 октября Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и президентом США Дональдом Трампом где угодно, кроме России и Белоруссии. Он уточнил, что готов встретиться и в Венгрии, если мероприятие приблизит мир на Украине.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина готова к остановке огня в конфликте с Россией только по текущей линии соприкосновения. По его словам, Киев не намерен «выходить из той или иной части».

23 октября Зеленский сказал, что это он сорвал встречу Путина и Трампа в Будапеште.

Ранее в Совфеде раскрыли, зачем Трамп подталкивает Зеленского отдать Донбасс.

