Назван состав делегации России на переговорах с временным президентом Сирии

Юнашев: в переговорах Путина и аш-Шараа примут участие Белоусов и Евкуров

В состав делегации России на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа вошли министр обороны Андрей Белоусов и замглавы оборонного ведомства Юнус-Бек Евкуров. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Примечателен состав наших переговорщиков. Присутствует замначальника Генштаба Игорь Костюков, который на прошлой неделе возглавлял нашу делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. От Минобороны еще министр Белоусов и его заместитель Юнус-Бек Евкуров», — написал корреспондент.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с аш-Шараа. Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.

Ранее в Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду.