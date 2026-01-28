Размер шрифта
Министр иностранных дел Польши обвинил Илона Маска в помощи России

Сикорский обвинил Маска в том, что российская армия использует Starlink
Nathan Howard/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил американского предпринимателя Илона Маска в помощи России. Об этом глава МИД написал на своей странице в принадлежавшей Маску социальной сети X.

Сикорский прокомментировал пост американского Института изучения войны (ISW) о том, что Вооруженные силы РФ используют созданную Маском систему спутникового интернета Starlink для нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по Украине.

Глава МИД Польши потребовал от «крутого парня Маска» остановить использование Россией Starlink для наведения ударов по украинским городам. По словам Сикорского, «заработок на военных преступлениях» может серьезно ударить по имиджу мультимиллиардера.

27 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские дроны оснащаются спутниковыми системами Starlink.

За день до этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра.

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.
 
