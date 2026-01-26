Размер шрифта
Российские БПЛА со Starlink заметили в Днепропетровске

Украинский аналитик Флэш: дроны ВС РФ со Starlink уже летают в Днепропетровске
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские ударные беспилотники БМ-35 со спутниковой связью Starlink уже долетают до Днепропетровска (украинское название – Днепр). Об этом в своем Telegram-канале написал специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«К сожалению, фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на «Старлинке» долетел уже к Днепру. В отличие от «Молнии», этот БПЛА «топливный» и может летать до 500 километров», — написал Бескрестнов.

До этого он утверждал, что при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого противник впервые применил беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink.

Он сделал такой вывод, когда посмотрел видео удара. На записи дроны автоматически обнаружили цель, после чего их вручную на нее направили. При этом БПЛА двигались почти над землей, чтобы их не обнаружили радиолокационные станции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ заявили о «нетипичном» ударе по Украине.
 
