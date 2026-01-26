Размер шрифта
Стало известно, когда начали «разрабатывать» Тимошенко

Глава САП Клименко: Тимошенко попала в поле зрения правоохранителей в 2025 году
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попала в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2025 года в связи с информацией о попытках «перекупить» народных депутатов Верховной рады, чтобы они выходили из политического объединения «Слуга народа». Об этом заявил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко в интервью «Укринформу».

«В ноябре 2025 года [Тимошенко попала в поле зрения]. Тогда появилась информация о попытках в Верховной Раде перекупить народных депутатов с тем, чтобы они вышли из фракции «Слуга народа» или не голосовали не так, как хочет монобольшинство. Такая информация была не только у нас», — заявил Клименко.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее на Украине арестовали часть имущества Тимошенко.
 
