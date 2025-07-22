Известный в США телеведущий обругал Трампа в прямом эфире

Телеведущий Кольбер: у Трампа нет необходимых навыков для управления страной

У президента США Дональда Трампа нет необходимых навыков для управления страной. Об этом заявил телеведущий Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS News.

Ведущий объявил о закрытии собственной программы «Позднее шоу» (The Late Show), которая выходила в эфир более 30 лет. Кольбер отметил, что наконец может критиковать действующие власти США, в том числе Трампа.

«В следующие 10 месяцев я буду беспощаден. Я могу наконец-то высказывать властям неприукрашенную правду и говорить, что я действительно думаю о Дональде Трампе, начиная прямо сейчас», — заявил телеведущий.

Трамп неоднократно выражал свое недовольство CBS News, особенно после выхода репортажей «60 минут» об Украине и Гренландии. Исполнительный продюсер программы Билл Оуэнс тогда ушел в отставку, заявив о давлении на его независимость со стороны компании Paramount.

18 июля стало известно о прекращении вещания программы The Late Show после 30 лет вещания. В соцсети Truth Social глава Белого дома порадовался закрытию шоу, связав это с профессиональными показателями его ведущего Стивена Кольбера. Трамп заявил, что следующим может завершить вещание шоу Джимми Киммела.

Ранее Трамп обрушился с критикой на CNN и New York Times.