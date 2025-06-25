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Трамп обрушился с критикой на американские СМИ

Трамп: CNN и NYT дискредитируют американские удары по ядерным объектам Ирана
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Kevin Mohatt/Reuters

Телеканал CNN и газета New York Times (NYT) сговорились и дискредитируют американские удары по Ирану. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава Белого дома назвал новости от CNN «фейковыми», а New York Times «провальной» газетой. По мнению Трампа, эти два СМИ объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что в результате ударов все ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

24 июня телеканал CNN, ссылаясь на на доклад разведывательного управления минобороны США, сообщил, что американские удары по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Исламской Республики.

На следующий день New York Times заявила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за утечки доклада об ударах по Ирану.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о полном уничтожении иранского ядерного объекта.

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