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Трамп допустил закрытие шоу известного американского ведущего

Трамп: после шоу Кольбера может закрыться программа Киммела
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на прекращение вещания программы The Late Show после 30 лет эфира. Об этом он заявил на своей платформе Truth Social.

В посте Трамп связал закрытие шоу с профессиональными показателями его ведущего Стивена Кольбера. Президент также предположил, что следующим может завершить вещание шоу Джимми Киммела.

«Слышал, следующим будет Джимми Киммел», — отметил Трамп.

25 июня Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал уничтожить «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Он назвал радиостанцию «левым катастрофическим проектом» и призвал сторонников Республиканской партии не голосовать за его сохранение.

До этого политик обрушился с критикой на CNN и The New York Times. Он назвал новости телеканала «фейковыми», а газету — «провальным» изданием. По мнению Трампа, эти два СМИ объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Президент США в очередной раз подчеркнул, что в результате атаки США все ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

Ранее Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом.

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