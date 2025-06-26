На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рютте оправдался за то, что назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой»
close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его слова о «папочке» во время беседы с президентом США Дональдом Трампом были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера. Его слова передает агентство Reuters.

«В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: «Марк, США останутся с нами?». И я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: «Папочка, ты останешься с нами?». Слово «папочка» я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа «папочкой», – сказал Рютте.

По его словам, европейские государства «повзрослели» из-за действий России и требований Вашингтона тратить больше на оборону.

25 июня Марк Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». Так он прокомментировал нецензурное высказывание американского лидера по вопросу конфликта на Ближнем Востоке и нарушения прекращения огня между странами.

В ответ Трамп заявил, что Рютте его «любит».

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами