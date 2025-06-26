Рютте оправдался за то, что назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его слова о «папочке» во время беседы с президентом США Дональдом Трампом были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера. Его слова передает агентство Reuters.

«В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: «Марк, США останутся с нами?». И я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: «Папочка, ты останешься с нами?». Слово «папочка» я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа «папочкой», – сказал Рютте.

По его словам, европейские государства «повзрослели» из-за действий России и требований Вашингтона тратить больше на оборону.

25 июня Марк Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». Так он прокомментировал нецензурное высказывание американского лидера по вопросу конфликта на Ближнем Востоке и нарушения прекращения огня между странами.

В ответ Трамп заявил, что Рютте его «любит».

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.