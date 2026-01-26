В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является союзником украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Тимошенко так и не выступила ни против войны, ни в защиту политзаключенных, из чего я делаю простой вывод — она союзник Зеленского», — отметил парламентарий.

Он считает, что попытка Тимошенко подкупить депутатов Рады также могла быть в интересах Зеленского, на которого, по его мнению, давит глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В ночь на 14 января в офисе лидера партии «Батькивщины» прошли обыски. «Украинская правда» сообщила, что НАБУ подозревает Тимошенко в подкупе депутатов. Другие детали не уточнялись. Сама Тимошенко отвергает все обвинения, выдвинутые против нее.

21 января суд на Украине наложил частичный арест на имущество Юлии Тимошенко, включая гаражи, телефоны и три автомобиля ее супруга. Однако средства с личного счета лидера партии «Батькивщина» трогать не стали, объяснив, что это единственный источник доходов депутата.

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.