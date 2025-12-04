На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе сообщили об угрозе демографической катастрофы на Украине

Reuters: Украина стоит на пороге демографического коллапса
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина движется к демографической катастрофе на фоне постоянного сокращения численности населения. Об этом пишет Reuters.

По данным Института демографии и социальных исследований, население Украины на февраль 2022 года составляло 42 млн человек. За последние три с половиной года произошел отток населения на фоне боевых действий. Население страны сократилось существенно и, по подсчетам статистики, составляет на данный момент менее 36 млн человек.

Согласно оценкам, к 2051 году население Украины может снизиться до 25 миллионов человек.

«Власти пытаются решить важнейший вопрос: когда война закончится, кто останется восстанавливать разрушенную страну?» — задается вопросом автор статьи.

До этого директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что демографические потери Украины в период с 2014 года по настоящее время составили 10 млн человек.

В июле Либанова заявляла, что, по самым оптимистичным прогнозам, к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Ранее экс-министр Кулеба допустил, что Украина откроет границы мигрантам из Азии.

Новости Украины
