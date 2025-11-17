На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В 100 км от границы с Россией начались военные учения стран НАТО

РИА Новости: Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с РФ
true
true
true
close
Lehtikuva/Lauri Heino via Reuters

На севере Финляндии в ста километрах от границы России начались артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости.

«В маневрах примут участие 2,2 тыс. военнослужащих, включая подразделение из Польши», — говорится в публикации.

Цель учений — отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы и отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.

Как сообщали финские сухопутные силы, маневры пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии до 25 ноября.

Первый их этап состоялся на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем задействовали около 200 военных.

В начале ноября в Норвегии состоялись штабные учения коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF) при участии офицеров стран Прибалтики, Северной Европы и Великобритании. Согласно сценарию учений, офицеры отрабатывали реакцию на пророссийские протесты в одной из стран региона.

Ранее в МИД заявили о подготовке НАТО к блокированию Калининградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами