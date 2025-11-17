В 100 км от границы с Россией начались военные учения стран НАТО

РИА Новости: Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с РФ

На севере Финляндии в ста километрах от границы России начались артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости.

«В маневрах примут участие 2,2 тыс. военнослужащих, включая подразделение из Польши», — говорится в публикации.

Цель учений — отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы и отработка взаимодействия различных уровней управления и артиллерийского огня.

Как сообщали финские сухопутные силы, маневры пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии до 25 ноября.

Первый их этап состоялся на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем задействовали около 200 военных.

В начале ноября в Норвегии состоялись штабные учения коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF) при участии офицеров стран Прибалтики, Северной Европы и Великобритании. Согласно сценарию учений, офицеры отрабатывали реакцию на пророссийские протесты в одной из стран региона.

Ранее в МИД заявили о подготовке НАТО к блокированию Калининградской области.