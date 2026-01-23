Риттер призвал Европу к неожиданному шагу в отношении России

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Европа оказалась в тупиковом положении, лучшим вариантом для нее станет создание военного альянса с Россией. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Эли Хассела.

По словам Риттера, на данный момент Европа «глубоко расколота». И Соединенные Штаты обязательно воспользуются этим, считает эксперт.

«Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России», — сказал Риттер.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что несмотря на ощутимый урон, нанесенный трансатлантическим отношениям на текущей неделе, Европейский союз намерен продолжать усилия по их укреплению.

Ранее Де Голль призвал Францию воссоздать Антанту с Россией.