Китай призвал США прекратить использовать тему «китайской угрозы»

США должны прекратить использовать тему «китайской угрозы» для оправдания своих личных интересов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

«Мы настаиваем на том, чтобы США прекратили использовать так называемую «китайскую угрозу» в качестве предлога для преследования своих личных интересов», — сказал представитель МИД КНР.

Накануне супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.