В США обвинили Китай в том, что он ведет «прокси-войну руками России»

Китай якобы ведет «прокси-войну» руками России против Запада. С таким утверждением в эфире Fox News заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Китай считает, что ведет прокси-войну руками России, и они хотят, чтобы США с союзниками были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вызовах», — подчеркнул он.

Также Уитакер говорил о том, что Китай необходимо «привлечь к ответственности за субсидирование» конфликта на Украине.

Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь сообщал, что КНР никогда не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине. По его словам, Пекин также всегда был привержен продвижению мирных переговоров и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.