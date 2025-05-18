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Путин назвал одну из целей СВО

Путин: обеспечение интересов людей является одной из целей СВО
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, является одной из целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в не вошедшем в фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» фрагменте, доступном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в ходе СВО должны быть устранены причины начавшегося кризиса.

В фильме президент России также заявил, что РФ не начала спецоперацию раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путем. Глава государства пояснил, что Москва верила в Минские соглашения, из-за чего приняла решение согласиться на них. При этом власти Украины думали и действовали иначе, отметил российский лидер.

Ранее Путин рассказал о попытках спровоцировать Россию на ошибки в ходе СВО.

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