Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский эксперт заявил о победе России в СВО

Экс-советник Пентагона Макгрегор констатировал победу России на Украине
close
Wikimedia Commons

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор констатировал победу России в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам полковника, «русские выиграли эту войну».

«Вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся», — заявил он.

До этого Макгрегор заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу следует немедленно прекратить поддержку Украины. Кроме того, полковник посоветовал Трампу приказать всем американским специалистам, помогающим ВСУ, покинуть украинскую территорию.

Комментируя публикацию Макгрегора, финский профессор Туомас Малинен также призвал Трампа признать победу России на Украине, поскольку «это факт и отправная точка» для успешных мирных переговоров.

Ранее Малинен рассказал, когда откроется путь к миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами