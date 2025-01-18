Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор констатировал победу России в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам полковника, «русские выиграли эту войну».

«Вопрос не в том, смогут ли русские продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они продвинутся», — заявил он.

До этого Макгрегор заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу следует немедленно прекратить поддержку Украины. Кроме того, полковник посоветовал Трампу приказать всем американским специалистам, помогающим ВСУ, покинуть украинскую территорию.

Комментируя публикацию Макгрегора, финский профессор Туомас Малинен также призвал Трампа признать победу России на Украине, поскольку «это факт и отправная точка» для успешных мирных переговоров.

Ранее Малинен рассказал, когда откроется путь к миру на Украине.