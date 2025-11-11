На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Болгарии наложил вето на касающийся службы в армии закон

Президент Болгарии наложил вето на закон об увеличении срока службы в армии
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон об обороне и вооруженных силах страны. Он отправил в парламент на новое рассмотрение соответствующий документ, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент отмечает необходимость дополнительной регламентации относительно предельного срока службы в болгарской армии, с акцентом на продолжении работы преподавательского и научного состава», — сказано в сообщении.

По мнению Радева, принятые парламентом поправки излишне повышают предельный срок службы для генералов и адмиралов до 67 лет, без учета того, занимает ли это лицо академическую должность. Это является беспрецедентным шагом по сравнению с другими странами НАТО и Евросоюза.

Как отметили в пресс-службе, практика повышения предельного возраста службы в армии Болгарии не помогла решить проблемы некомплекта военнослужащих, создала предпосылки «застою в системе», стагнации в обновлении командного состава и невозможности кадрового роста офицерского состава.

В конце сентября посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии намерены построить в стране крупнейшую военную базу НАТО.

Ранее в МИД Болгарии оправдали мобилизацию своего гражданина в ВСУ.

