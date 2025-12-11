Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на фоне протестов в стране. Об этом глава кабмина страны заявил в ходе экстренной пресс-конференции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

«Наше желание — быть на том уровне, которого ожидает общество. Власть исходит от суверена и голоса народа. И молодые, и пожилые подняли свои голоса за отставку. Эту гражданскую энергию необходимо поддерживать и поощрять», — сказал премьер.

БТА отметило, что кабмин Болгарии подал в отставку в момент, когда парламент собирался проголосовать за вотум недоверия правительству. Решение планировалось принять на фоне массовых антиправительственных протестов, вызванными бюджетными планами кабинета министров и недовольством из-за коррупции.

В ноябре президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы. Глава государства поручил кабмину исполнять обязанности до создания новой администрации.

Ранее бывший премьер Украины заявил о возможной отставке правительства страны.