Кабмин Болгарии подал в отставку

Премьер Болгарии Желязков объявил об отставке правительства на фоне протестов
Alex Brandon/AP

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на фоне протестов в стране. Об этом глава кабмина страны заявил в ходе экстренной пресс-конференции, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

«Наше желание — быть на том уровне, которого ожидает общество. Власть исходит от суверена и голоса народа. И молодые, и пожилые подняли свои голоса за отставку. Эту гражданскую энергию необходимо поддерживать и поощрять», — сказал премьер.

БТА отметило, что кабмин Болгарии подал в отставку в момент, когда парламент собирался проголосовать за вотум недоверия правительству. Решение планировалось принять на фоне массовых антиправительственных протестов, вызванными бюджетными планами кабинета министров и недовольством из-за коррупции.

В ноябре президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы. Глава государства поручил кабмину исполнять обязанности до создания новой администрации.

Ранее бывший премьер Украины заявил о возможной отставке правительства страны.

