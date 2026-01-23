Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Зеленский рассказал об обещании Трампа после переговоров в Давосе

Зеленский: Трамп обещал Украине зону свободной торговли между ЕС и США
Julia Demaree Nikhinson/AP

Американский лидер Дональд Трамп на переговорах в Давосе обещал поддержать идею создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет агентство «Укринформ».

«Трамп поддерживает вопрос зоны свободной торговли и еще раз подтвердил, что Украина это получит», — сказал Зеленский.

По данным украинских СМИ, зона свободной торговли предполагает отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений во взаимной торговле между странами — участницами соглашения на основе международного договора. При этом детали проекта, который обсуждали Трамп с Зеленским на переговорах в Давосе, не приводятся.

Переговоры украинского и американского лидеров состоялись 22 января в швейцарском Давосе. Встреча продлилась менее одного часа, Трамп и Зеленский не провели пресс-конференцию после ее завершения.

Президент Украины позже назвал эту встречу продуктивной и содержательной. Он отметил, что обсудил с Трампом поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину. Глава государства выразил надежду на то, что защита его страны усилится, и поблагодарил президента США за предыдущий пакет помощи с ракетами для комплексов ПВО.

Ранее Трамп оценил свою встречу с Зеленским в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691495_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+