СМИ: автомобиль ректора московского вуза сбил человека

В Москве автомобиль Светланы Забелиной, ректора Московского гуманитарно-технологический университета — Московского архитектурно-строительного институт (МГТУ-МАСИ), предположительно, сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, ДТП с участием машины Honda произошло в Академическом районе. Мужчина был зажат под авто. Пострадавшего деблокировали и передали медикам скорой помощи.

Забелина от комментариев отказалась.

В январе в городе Кумертау Башкирии водитель сбил мать с дочерьми на пешеходном переходе и скрылся.

В декабре водитель седана BMW наехал на пешехода в Москве. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что коммунальный трактор, а за ним автомобиль с регистратором останавливаются у зебры, чтобы пропустить пешеходов. С противоположной стороны улицы на зебру выходит подросток. Его сбивает автомобиль BMW, который на высокой скорости двигался во встречном направлении. После этого водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Ранее полицейский сбил велокурьера в Москве.