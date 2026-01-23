Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

СМИ сообщили о прибытии самолета с Уиткоффом в Абу-Даби

РИА: самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту приземлился в Абу-Даби
Romina Amato/Reuters

Вылетевший из России самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту, приземлился в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что самолет Bombardier Global 7500 под регистрационным номером N102WG совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в 10:47 мск.

Переговоры американской делегации во главе с Уиткоффом и президента России Владимира Путина завершились в ночь на 23 января. Встреча началась в 23:25 мск и закончилась в 3:04, продлившись более трех с половиной часов.

По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков, который принимал в ней участие, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер»: стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее российский рынок акций ускорил рост после встречи Путина и Уиткоффа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690097_rnd_7",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+