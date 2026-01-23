Российский рынок акций ускорил рост после встречи Путина и Уиткоффа

Индекс Мосбиржи вырос на 0,09% после переговоров Путина с Уиткоффом

В начале пятничной утренней торговой сессии российский фондовый рынок показал умеренный рост, обусловленный итогами встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и делегацией из США во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Это следует из данных Мосбиржи (MOEX).

По данным на 7:01 мск рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) рос на 0,09%, до 2 770,45 пункта.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией завершились в ночь на 23 января. Встреча началась в 23:25 мск и закончилась в 3:04, продлившись более трех с половиной часов, и прошли в закрытом формате, без заявлений для прессы и без итоговых документов.

С российской стороны в переговорах также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Вместе с ним в Кремль прибыли зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков, который принимал в ней участие, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер»: стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку».