На Западе сообщили об изменении отношений ЕС и США из-за Гренландии

Politico: ЕС перешел Рубикон в отношениях с США после ситуации с Гренландией

Взаимоотношения между Европейским союзом и США на фоне ситуации вокруг Гренландии сильно изменились, Брюссель «перешел Рубикон» во взаимодействии с Вашингтоном. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Неназванный дипломат ЕС заявил, что этот момент перехода через Рубикон стал шоковой терапией, ничто уже не будет так, как раньше. По словам собеседника издания, европейские лидеры обсуждают это уже несколько дней.

Газета отмечает, что пока неясно, как будет выглядеть этот «новый путь». Другой европейский дипломат заявил, что это не может быть энергобезопасностью или обороной, это не может быть экономической мощью или торговой зависимостью, «должно быть все и сразу».

Еще один источник газеты добавил, что ситуация вокруг Гренландии «была проверкой» Европейского союза, — урок был усвоен, полагаться на США больше не приходится.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

