В Европе заявили о «пост-давосском» мировом порядке

Politico: в Европе считают, что после Давоса наступил новый мировой порядок

В Европе считают, что после Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе наступил новый мировой порядок, который определяется недостатком доверия стран Запада друг к другу. Об этом пишет газета Politico.

В публикации отмечается, что ситуация вокруг Гренландии изменила мир, страны Запада больше не доверяют друг другу.

«Один из чиновников обозначил новую действительность как «пост-давосский» мир. Оно [доверие] не вернется», — говорится в сообщении.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».