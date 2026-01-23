Украина может утратить еще больше территорий, если не заключит соглашение с Россией об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.

«Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — сказал Трамп.

До этого Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что конфликт на Украине является самой ужасной войной со времен Второй мировой. Американский лидер подчеркнул, что конфликт на территории Украины не начался бы, если президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к решению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем при устранении первопричин конфликта и озабоченностей Москвы. В Кремле подчеркивали, что чем дольше Киев будет затягивать конфликт, тем хуже будет его переговорная позиция.

Ранее в Кремле высказались относительно достижения целей СВО на поле боя.