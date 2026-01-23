Нарышкин предрек миру хаос из-за действий Запада

Запад после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро стремится установить право сильного. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По мнению Нарышкина, такое стремление грозит обострением международной обстановки, хаотизацией, вплоть до новых и масштабных военных конфликтов.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент».

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны. При этом Трамп назвал себя главным руководителем Венесуэлы и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Ранее в России предупредили о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе.