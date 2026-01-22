Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Политолог оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные активы РФ

Политолог Данилин: Путин сделал замороженные активы РФ политическим активом
Алексей Никольский/РИА Новости

Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение президента России Владимира Путина внести в сформированный американской стороной «Совет Мира» по Газе замороженные активы РФ. По мнению эксперта, идея главы государства — элемент дипломатического взаимодействия с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом — очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», — сказал Данилин.

Это решение можно назвать шагом Путина навстречу Трампу. При этом Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО, добавил он.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи он рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также президент не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685513_rnd_3",
    "video_id": "record::5fd30d24-5d01-45ef-940d-b27b0b1fdd0b"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+