Политолог оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные активы РФ

Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение президента России Владимира Путина внести в сформированный американской стороной «Совет Мира» по Газе замороженные активы РФ. По мнению эксперта, идея главы государства — элемент дипломатического взаимодействия с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом — очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», — сказал Данилин.

Это решение можно назвать шагом Путина навстречу Трампу. При этом Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО, добавил он.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи он рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также президент не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».