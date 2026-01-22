Политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира»

«Совет мира» для президента США Дональда Трампа — это попытка выстроить собственную альтернативу Организации Объединенных Наций (ООН). Россия при этом заняла осторожную, но правильную позицию в вопросе вступления в новый международный орган. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Мы не против участия в новой организации, но готовы внести членский взнос за счет замороженных активов. Это сигнал американцам: вы должны убедить европейцев смягчить или снять санкции с наших денег», — отметил эксперт.

Он добавил, что Трамп, учредив «Совет мира», продемонстрировал, что учится на собственных ошибках. Если в первый год своего второго президентского срока он пытался решать все в одиночку, то теперь он ищет поддержку большого клуба.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

21 января в ходе совещания с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет решение о вступлении в Совет после изучения документов. Он также отметил, что часть замороженных в США российских активов — $1 млрд — можно направить в эту организацию.

