Политолог объяснил, зачем на самом деле Трампу «Совет мира»

У президента США Дональда Трампа нет ни времени, ни желания бороться с Организацией Объединенных Наций (ООН). Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов, комментируя создание американским лидером «Совета мира».

«Каким путем он идет? Созданием инструментов, о которых он на 100% знает, что они сработают, если он в них вложится своей энергетикой, политической волей, деньгами, авторитетом. Потому что это будет его продукт. Старая формула: побеждает в игре не тот, кто хорошо играет в эту игру, а тот, кто придумал правила этой игры», — сказал эксперт.

По его словам, глава Белого дома понимает, что никакой альтернативы ООН сегодня создать нельзя, но можно учредить параллельные структуры, которые будут решать нужные ему задачи.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что его «Совет мира» будет сотрудничать с ООН.