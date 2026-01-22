Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Политолог объяснил, зачем на самом деле Трампу «Совет мира»

Политолог Маркелов: Трамп понимает, что реформировать ООН уже нельзя
Global Look Press

У президента США Дональда Трампа нет ни времени, ни желания бороться с Организацией Объединенных Наций (ООН). Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов, комментируя создание американским лидером «Совета мира».

«Каким путем он идет? Созданием инструментов, о которых он на 100% знает, что они сработают, если он в них вложится своей энергетикой, политической волей, деньгами, авторитетом. Потому что это будет его продукт. Старая формула: побеждает в игре не тот, кто хорошо играет в эту игру, а тот, кто придумал правила этой игры», — сказал эксперт.

По его словам, глава Белого дома понимает, что никакой альтернативы ООН сегодня создать нельзя, но можно учредить параллельные структуры, которые будут решать нужные ему задачи.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что его «Совет мира» будет сотрудничать с ООН.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684361_rnd_6",
    "video_id": "record::bd974aa2-4283-41d8-a03a-dc484c44b715"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+