Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России

Самолет спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа вошел в воздушное пространство России. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за авиатрафик над Латвией.

«Самолет покинул воздушное пространство Латвии в районе контрольной точки IGORO в 21:44 мск и передан на контроль диспетчерам России», — говорится в сообщении службы.

Воздушное судно Уиткоффа вылетело из Цюриха в 17:47 по местному времени (19:47 мск), взяв курс на российскую столицу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что поздним вечером 22 января запланирована встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

22 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. По его словам, переговоры пройдут 23 января. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему украинский лидер сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию украинского конфликта.