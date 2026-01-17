Размер шрифта
«Осторожно, новости!» узнали, когда было снято видео с совещания с Адамом Кадыровым

«Осторожно, новости!»: видео совещания с Адамом Кадыровым записали за сутки до ДТП
dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Видео с участием помощника главы Чечни и секретаря Совета Безопасности Чечни Адамом Кадыровым было записано за сутки до предполагаемой аварии с его участием. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

По информации СМИ, видео совещания, которое прошло под руководством Кадырова-младшего, было смонтировано вечером 15 января.

Накануне анонимные чеченские Telegram-каналы писали, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, Кадырова-младшего госпитализировали и перевезли в Москву. Сообщалось также, что вместе с Кадыровым в машине находился боец UFC Хамзат Чимаев, который получил серьезные травмы.

На фоне этих сообщений 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с руководителями силовых структур республики, которое проводил его сын. На этом совещании Кадырову-младшему вручили золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за работу по «организации охраны и обеспечении безопасности» Запорожской АЭС.

Ранее Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный.

