Трамп после встречи с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине

Трамп после переговоров с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров со своим украинским коллегой президентом Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе призвал завершить украинский конфликт. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Эта война должна закончиться», — сказал глава Белого дома журналистам.

По словам политика, его встреча с украинским лидером «прошла хорошо».

«Посмотрим, чем все закончится», — добавил он.

22 января Трамп, выступая на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, заявил, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине наметился большой прогресс.

Также он отметил, что рассчитывает на урегулирование конфликта «в довольно скором времени». Трамп напомнил, что США уже урегулировали восемь конфликтов, и выразил уверенность, что скоро будет завершен еще один.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев,

спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне Соединенных Штатов в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными.

Ранее Трамп заявил, что вражда между Путиным и Зеленским мешает урегулированию конфликта на Украине.