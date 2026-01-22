Размер шрифта
Зеленский не надел галстук на встречу с Трампом

AP: Зеленский пришел без галстука на встречу с Трампом
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский снова не надел галстук на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на форуме в Давосе. Об этом сообщает Associated Press.

Так, украинский лидер был в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, судя по фото, опубликованных агентством.

В конце декабря 2025 года Зеленский прибыл на встречу с Трампом без галстука и в костюме, похожем на рабочую робу. Зеленский провел встречу в черной куртке, похожей на пиджак, и брюках. Похожий костюм украинский лидер надевал для встречи с главой Белого дома в октябре, для выступления в ООН в сентябре, а также в ходе визита в Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Внешний вид президента Украины обсуждают уже давно. Например, летом 2025-го Белый дом уже просил Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с американским коллегой.

В феврале в ходе визита украинского главы в Белый дом из-за его внешнего вида разразился целый скандал. Тогда политик проигнорировал просьбы администрации американского лидера одеться подобающе на встречу с Трампом и явился в Овальный кабинет в повседневной одежде.

Ранее внешний вид Зеленского назвали оскорбительным.

