В Вашингтоне попросили Зеленского надеть деловой костюм на встречу с Трампом

Белый дом попросил президента Украины Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«На этот раз Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом. Просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома», — говорится в материале.

Как стало известно порталу Axios от источников, скорее всего, украинский лидер наденет на переговоры с Трампом черный пиджак, однако обойдется без галстука. По данным журналистов, представители Белого дома якобы напрямую узнавали у украинской стороны, собирается ли Зеленский придерживаться официального стиля в одежде во время своей поездки в США.

Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом, который состоялся в конце февраля, разразился скандал из-за его внешнего вида. Тогда он проигнорировал просьбы администрации американского лидера одеться подобающе на встречу с Трампом и явился в Овальный кабинет в повседневной одежде.

Ранее одежду Зеленского на официальных встречах назвали оскорбительной для окружающих.